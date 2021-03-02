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futebol

Porto x Braga: onde assistir e prováveis escalações

Duelo pela partida de volta da Taça de Portugal definirá equipe classificada para a final da competição; primeira partida terminou em 1 a 1...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 15:39
Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto
Nesta quarta-feira, o Porto recebe o Braga em sua casa, o Estádio do Dragão, pela partida de volta da Taça de Portugal. O confronto de ida terminou empate por 1 a 1, com o Porto tendo dois expulsos. Agora, a decisão está aberta para o jogo de amanhã, às 17:15h (de Brasília).
Veja a tabela do PortuguêsO Porto segue em um momento de ser definido como bom ou ruim. Apesar de ocupar a terceira colocação no Português, a equipe enfrenta dificuldades em suas partidas. Por outro lado, o time faz uma boa Champions League, e pode eliminar a Juventus nas oitavas de final.
- Este jogo permite-nos estar numa final e mais próximos de ganhar um título. Se formos competentes, temos a possibilidade de passar e estar numa final de uma competição importante - disse Sérgio Conçeição, comandante da equipe do Porto.
O Braga, por sua vez, faz um bom Campeonato Português. A equipe de Carlos Carvalhal ultrapassa Benfica e Porto, equipes consideradas como potências do futebol de Portugal, e ocupa a segunda colocação na tabela, com uma grande diferença para o Sporting, líder.
- Vamos jogar contra uma grande equipa, com uma organização muito forte, uma equipa de Champions que tem um grande treinador e que é muito difícil de ser batida. Do outro lado, vamos ter um Braga organizado, muito motivado, com vontade em chegar à final mesmo sabendo que é difícil, mas a nossa ambição é proporcional à dificuldade. Temos esperança e ambição de chegar à final da taça - disse Carlos Carvalhal, treinador do Braga.FICHA TÉCNICAPORTO X BRAGA
Data e horário: 03/03/2021, às 17:15h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: Sem transmissão
PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Sanusi; Corona, Sérgio Oliveira, Chico Conceição e Otávio; Marega e Taremi.
Desfalques: Luis Díaz e Mateus Uribe (suspensos).
BRAGA (Treinador: Carlos Carvalhal)Matheus; Tormena, Bruno Rodrigues e Cristian Borja; Esgaio, Al Musrati, Fransérgio e Galeno; Piazón, Ricardo Horta e Abel Ruíz.

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