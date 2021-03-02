Porto x Braga: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto

Nesta quarta-feira, o Porto recebe o Braga em sua casa, o Estádio do Dragão, pela partida de volta da Taça de Portugal. O confronto de ida terminou empate por 1 a 1, com o Porto tendo dois expulsos. Agora, a decisão está aberta para o jogo de amanhã, às 17:15h (de Brasília).

Veja a tabela do PortuguêsO Porto segue em um momento de ser definido como bom ou ruim. Apesar de ocupar a terceira colocação no Português, a equipe enfrenta dificuldades em suas partidas. Por outro lado, o time faz uma boa Champions League, e pode eliminar a Juventus nas oitavas de final.

- Este jogo permite-nos estar numa final e mais próximos de ganhar um título. Se formos competentes, temos a possibilidade de passar e estar numa final de uma competição importante - disse Sérgio Conçeição, comandante da equipe do Porto.

O Braga, por sua vez, faz um bom Campeonato Português. A equipe de Carlos Carvalhal ultrapassa Benfica e Porto, equipes consideradas como potências do futebol de Portugal, e ocupa a segunda colocação na tabela, com uma grande diferença para o Sporting, líder.

- Vamos jogar contra uma grande equipa, com uma organização muito forte, uma equipa de Champions que tem um grande treinador e que é muito difícil de ser batida. Do outro lado, vamos ter um Braga organizado, muito motivado, com vontade em chegar à final mesmo sabendo que é difícil, mas a nossa ambição é proporcional à dificuldade. Temos esperança e ambição de chegar à final da taça - disse Carlos Carvalhal, treinador do Braga.FICHA TÉCNICAPORTO X BRAGA

Data e horário: 03/03/2021, às 17:15h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: Sem transmissão

PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Sanusi; Corona, Sérgio Oliveira, Chico Conceição e Otávio; Marega e Taremi.

Desfalques: Luis Díaz e Mateus Uribe (suspensos).