Porto x Boavista: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Porto recebe o Boavista pelo Português - Divulgação Twitter Porto

Querendo se recuperar no Campeonato Português, o Porto entra em campo, neste sábado, diante do Boavista, pela décima nona rodada, no Estádio do Dragão, em Porto. O pontapé inicial está marcado para 17h30 (horário de Brasília).

Confira e simule a tabela do Campeonato PortuguêsO Porto deixou quatro pontos pelo caminho nas duas últimas rodadas do Campeonato Português. Oito pontos atrás do líder Sporting, os donos da casa vão pressionar em busca de uma vitória.

Afundado na zona de rebaixamento, em 17º lugar, o Boavista precisa pontuar para tentar respirar na tabela. A diferença para o Portimonense, décimo quinto colocado e primeiro time fora da região da degola, é de dois pontos.

FICHA TÉCNICA:PORTO X BOAVISTAData e horário: 13/02/2021, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio: Estádio do Dragão, em PortoOnde assistir: ESPN

Provável Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Pepe, M. Sarr; Fávio Vieira, Oliveira, Gaitan, Díaz; Taremi e Marega. Técnico: S. Coiceição