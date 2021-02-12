Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Porto x Boavista: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Buscando se aproximar do Líder Sporting, os Dragões encaram o pressionado Boavista...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 14:17

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 14:17

Crédito: Porto recebe o Boavista pelo Português - Divulgação Twitter Porto
Querendo se recuperar no Campeonato Português, o Porto entra em campo, neste sábado, diante do Boavista, pela décima nona rodada, no Estádio do Dragão, em Porto. O pontapé inicial está marcado para 17h30 (horário de Brasília).
Confira e simule a tabela do Campeonato PortuguêsO Porto deixou quatro pontos pelo caminho nas duas últimas rodadas do Campeonato Português. Oito pontos atrás do líder Sporting, os donos da casa vão pressionar em busca de uma vitória.
Afundado na zona de rebaixamento, em 17º lugar, o Boavista precisa pontuar para tentar respirar na tabela. A diferença para o Portimonense, décimo quinto colocado e primeiro time fora da região da degola, é de dois pontos.
FICHA TÉCNICA:PORTO X BOAVISTAData e horário: 13/02/2021, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio: Estádio do Dragão, em PortoOnde assistir: ESPN
Provável Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Pepe, M. Sarr; Fávio Vieira, Oliveira, Gaitan, Díaz; Taremi e Marega. Técnico: S. Coiceição
Provável Boavista: Leo; Devenish, Rami, Awazien, Ricardo Mangas; Gustavo, Paulinho, Santos, Elis; Nije e Hamache. Técnico: M. Ferreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados