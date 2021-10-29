Porto x Boavista: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

Neste sábado, Porto e Boavista se enfrentam em partida válida pela décima rodada do Campeonato Português. Os Dragões buscam uma vitória e esperam um tropeço do Benfica para assumirem a liderança da competição. Enquanto o Boavista vai atrás de um triunfo para avançar na tabela. O confronto, no Estádio do Dragão, está marcado para às 13h (horário de Brasília).> Confira a tabela do Campeonato Português
PORTOO Porto faz uma ótima campanha e está invicto no Campeonato Português. Porém, a equipe vem de resultado negativo na última partida, após perder por 3 a 1 para o Santa Clara, pela Taça da Liga. Os Dragões buscam voltar ao caminho das vitórias para poderem alcançar a liderança da Primeira Liga.
BOAVISTA O Boavista vem de quatro partidas sem vencer e ocupa a oitava colocação do Campeonato Português. A equipe vai jogar contra um adversário mais qualificado em busca de um triunfo para voltar ao caminho das vitórias e subir de posição na tabela.FICHA TÉCNICA
Porto x BoavistaCampeonato Português - 10º rodada
Data e horário: 30/10/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Árbitro: Tiago MartinsOnde assistir: Star +
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Sanusi; Uribe, Vitinha, Otávio e Díaz; Evanilson e Taremi.
Desfalques: Wendell (lesionado).
BOAVISTA (Técnico: João Pedro Sousa)Bracalli; Nathan Santos, Porozo, Abascal; Perez, Makouta, Malheiro e Hamache; Gustavo, Njie e Musa.
Desfalques: García, Cannon e Pereira (lesionados).