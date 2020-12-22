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futebol

Porto x Benfica: saiba tudo sobre a partida desta quarta-feira

Pela Supertaça de Portugal, equipes fazem o maior clássico do país na cidade de Aveiro. Técnicos se mostram confiantes antes do duelo e querem o primeiro troféu da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 17:42

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:42

Crédito: Divulgação / Porto; Divulgação / Benfica
Tem clássico em solo lusitano nesta quarta-feira. Pela Supertaça de Portugal, Porto e Benfica disputam o título da competição. A partida, que acontece em jogo único, será às 17h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, na região central do país.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsBrigando na parte de cima da tabela, as duas equipes fazem o primeiro clássico da temporada valendo troféu. Para os Dragões, não há outra possibilidade de resultado que não seja a vitória, como disse Sérgio Conceição, o técnico da equipe.
- Os jogos são todos diferentes, sabemos da importância deste por ser uma final, por atribuir um titulo. Todo o jogo tem a sua história, a sua vida e a sua dinâmica. Podem acontecer tantas coisas dentro de um jogo... Temos de estar preparados para aquilo que controlamos. Temos de estar a 100% para dar uma resposta positiva no jogo e poder ganhá-lo - disse Sérgio Conceição.
Do lado dos Encarnados, Jorge Jesus também demonstrou confiança na equipe da capital. O ex-treinador do Flamengo, disse estar "100% confiante na vitória" diante do maior rival.
- O discurso de vitória é sempre um discurso confiante. Tenho de respeitar os meus adversários, sejam eles quem forem. E tenho muito respeito pelo adversário da final. Se me perguntar se estou confiante... Completamente. 100% confiantes. Se interessa que eu tenha um discurso que vende, esqueça. Tenho muitos anos de futebol - disse Jorge Jesus.
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na décadaFICHA TÉCNICA
Porto x Benfica - Supertaça de Portugal​Data e horário: 23/12/2020, às 17h45 (de Brasília)​Local: Estádio Municipal de Aveiro, em Aveiro (POR)Árbitro: Hugo MiguelAssistentes: Pedro Martins e Ricardo SantosOnde ver: Sem transmissão para o Brasil
PROVÁVEIS TIMES
PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Marchesín; Nanú, Mbemba, Diogo Leite e Sanusi; Jesús Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio; Taremi e Marega.
Desfalques: Mouhamed Mbaye e Iván Marcano (lesionados).
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo; Pedrinho, Weigl, Rafa Silva e Everton Cebolinha; Darwin Núñez e Seferovic.
Desfalques: Jean-Clair Todibo, André Almeida e Gabriel (lesionados); Pizzi (Covid-19).

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