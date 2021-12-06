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Porto x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Partida desta terça-feira é fundamental para definir o segundo time classificado para o mata-mata no Grupo B...
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Publicado em 

06 dez 2021 às 20:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 20:00

Nesta terça-feira, o Porto recebe o Atlético de Madrid no Estádio do Dragão em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Champions League. O confronto é essencial para definir o segundo classificado do Grupo B para o mata-mata, e terá início às 17h (de Brasília).Veja a tabela da Champions League
O Porto é a equipe que está segurando a segunda vaga para o mata-mata da Champions League no momento. Ao ocupar a segunda colocação com cinco pontos, os portugueses superam Atlético de Madrid e Milan, que estão logo atrás com quatro pontos.
A equipe do Atlético de Madrid depende apenas de si mesma para poder avançar ao mata-mata da Champions League, assim como o Porto. O time precisa da vitória nesta terça-feira para garantir o seu acesso na competição europeia.FICHA TÉCNICAPORTO x ATLÉTICO DE MADRID - Champions League
Data e horário: 07/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Árbitro: Clément Turpin (FRA)Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)Onde assistir: Space e HBO Max
PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Sanusi; Otávio, Grujic, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Evanilson e Taremi.
Desfalques: João Mário e Marcano (lesionados); Uribe (suspenso).
ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Llorente, Hermoso, Kondogpia e Renan Lodi; Correa, Koke, de Paul e Lemar; Griezmann e Suárez.
Desfalques: Giménez e Felipe (lesionados).
Crédito: AtléticoenfrentaoPortopelaChampions(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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