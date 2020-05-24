Porto volta ao mercado sul-americano para buscar reforços

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Devido às dificuldades financeiras, o Porto está mais uma vez de olho no mercado sul-americano para reforçar seu elenco na próxima temporada. O atacante Borré, do River Plate, e o ponta Brian Lozano, do Santos Laguna, são apontados pelo jornal “A Bola” como nomes estudados pelos Dragões para repor possíveis saídas que podem acontecer no setor ofensivo.

O atacante colombiano do gigante argentino tem metade dos direitos econômicos vinculados ao Atlético de Madrid, mas os Millonários tem preferência na compra de mais 25% dos direitos do jogador por 3,5 milhões de euros (RS 21 milhões). O atacante é treinado pelo português Carlos Queiroz na seleção e foi responsável por marcar o gol na final da Libertadores em 2019.