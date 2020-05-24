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Porto volta ao mercado sul-americano para buscar reforços

Clube português tem interesse em Borré e Lozano para melhorar o sistema ofensivo da equipe que pode sofrer perdas na próxima janela de transferência do mercado europeu...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 12:50

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 12:50

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Devido às dificuldades financeiras, o Porto está mais uma vez de olho no mercado sul-americano para reforçar seu elenco na próxima temporada. O atacante Borré, do River Plate, e o ponta Brian Lozano, do Santos Laguna, são apontados pelo jornal “A Bola” como nomes estudados pelos Dragões para repor possíveis saídas que podem acontecer no setor ofensivo.
O atacante colombiano do gigante argentino tem metade dos direitos econômicos vinculados ao Atlético de Madrid, mas os Millonários tem preferência na compra de mais 25% dos direitos do jogador por 3,5 milhões de euros (RS 21 milhões). O atacante é treinado pelo português Carlos Queiroz na seleção e foi responsável por marcar o gol na final da Libertadores em 2019.
Lozano já foi ligado ao nome do Porto na última janela de verão europeu e deve aparecer nas especulações novamente. No entanto, o nome ganha força, uma vez que ele pode ocupar o lugar de Jesús Corona, um dos melhores jogadores do time, polivalente, mas que está entre os principais cotados para deixar a equipe por questões econômicas.E MAIS:Retorno da Premier League ganha força após dois casos positivosLautaro recusa nova oferta de renovação da Inter de MilãoEntorno de Arthur nega imprensa italiana e atleta deve seguir no BarçaEverton faz última proposta por Todibo, zagueiro do Barcelona E MAIS:

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