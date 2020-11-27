Porto visita o Santa Clara em busca de aproximação dos líderes

Santa Clara e Porto se enfrentam pela oitava rodada da Primeira Liga, neste sábado, às 15h (de Brasília), no Estádio de São Miguel. O Porto busca chegar perto dos primeiros colocados, pois atualmente se encontra em quarto colocado com 13 pontos, seis atrás do líder Sporting. O Santa Clara está logo atrás, com 10 pontos e sonhando com uma vitória improvável, empatando assim o número de pontos entre as duas equipes.
TABELA> Confira a classificação da Primeira Liga e simule os próximos jogos
O Porto busca manter a sequência em novembro de quatro jogos seguidos com vitória e espera manter o desempenho para retomar a briga pelo titulo português. Já classificados na Liga dos Campeões, os portistas querem ter regularidade no campeonato nacional, almejando coisas grandes nessa temporada, pois diversas vezes, a equipe perdeu pontos para equipes de menor expressão fora de casa.
O zagueiro, Pepe, ainda está se recuperando de lesão e não deve ir para o jogo, porém, o meia Grujic poderá ser relacionado para a partida. O Santa Clara tem o vice-artilheiro da Primeira Liga, Thiago Santana, com seis gols em sete jogos, e ele é a esperança da vitória para os mandantes.
PROVÁVEIS TIMES:Santa Clara: Pereira; Ramos, Cardoso, Afonso, Villanueva, Mansur; Lincoln, Carvalho, Rashid, Ukra; Santana.
Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi; Vieira, Otavio, Oliveira; Corona, Taremi, Marega
Confira os outros jogos da rodada:Paços Ferreira x FamalicãoTondela x VitóriaSporting x MoreirensePortimonense x NacionalGil Vicente x Rio AveBoa Vista x BelenensesBraga x FarenseMarítimo x Benfica