Porto visita Famalicão no retorno do Português em busca do título

Crédito: No primeiro turno, Porto venceu Famalicão por 3 a 0 no Estádio do Dragão (MIGUEL RIOPA / AFP

O Famalicão recebe o Porto para a retomada do Campeonato Português nesta quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), após mais de dois meses de paralisação por conta da pandemia do coronavírus. Os Dragões tentam vencer o time sensação do primeiro turno para seguir na busca pelo título que está em aberto. Os visitantes estão apenas um ponto na frente do Benfica, que joga nesta quinta-feira.

Em coletiva de imprensa, o técnico Sérgio Conceição disse que a paralisação da competição não beneficia nenhum clube, mas ressaltou o tempo maior de preparação para o confronto.

- Acho que não beneficiou ninguém. Foi ruim para todos, para a sociedade, sofremos todos, e o futebol faz parte da sociedade. Foram quase três meses (de paralisação) e pouco trabalho coletivo. Isso dificulta e é um desafio diferente de todos. Em questões táticas, o jogo foi preparado da mesma forma, mas por mais tempo que nos permite trabalhar detalhes que, jogando de três em três dias, não são possíveis trabalhar.

O treinador também comentou sobre o adversário que vai enfrentar pela 25ª rodada do Campeonato Português.

- Estamos preparados para enfrentar uma equipes que todos reconhecem ser a sensação do campeonato. É uma equipe com qualidade, com jovens de valor e um treinador que mostra categoria ao fazer um bom trabalho.

Já o comandante João Pedro Sousa, do Famalicão, está confiante no desempenho que sua equipe pode ter em campo. O time ainda enfrenta o adversário desfalcado do brasileiro Alex Telles, um dos principais nomes dos Dragões.

- A nossa metodologia não mudou. O foco esteve, essencialmente, na forma de treinar e jogar. Vamos enfrentar um adversário competente e que vai nos impor problemas complexos, mas temos que estar preparados para dar resposta positiva. O plantel do Porto tem alternativas competentes e as dificuldades vão se manter.