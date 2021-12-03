Porto vence Portimonense e segue na liderança do Campeonato Português

O Porto venceu o Portimonense por 3 a 0 no Estádio Municipal de Portimão, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, os Dragões seguem no topo da tabela da liga, enquanto a equipe da casa ocupa a sexta colocação, uma fora da zona de classificação para as competições europeias.> Veja a classificação do Campeonato Português

POSSE DO PORTOO Porto controlou as ações do jogo na primeira etapa e criou as melhores chances de gol. Porém, demorou para abrir o placar, muito por conta das ações da defesa do Portimonense em campo, que conseguiu anular algumas das jogadas de ataque.

PORTO NA FRENTE!O Porto abriu o placar somente aos 48 minutos do primeiro tempo. Luís Diaz cobrou falta próximo da área, a bola saiu rasteira e desviou no capitão Pedro Sá, enganando o goleiro. O gol foi dado contra para o capitão do Portimonense.

AMPLIA A VANTAGEM!O jogo não parecia fácil para o Porto. Porém, o Portimonense buscou o gol e deixou espaços na marcação. Dessa forma, o líder do campeonato conseguiu aumentar o placar para 3 a 0. Primeiro, com Vitinha, aos 25 minutos do segundo tempo e, depois, com Otávio de cavadinha na saída do goleiro, aos 30.

SEQUÊNCIAO Portimonense volta a campo no domingo, dia 12, para enfrentar o Moreirense fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Português. Já o Porto, retorna a campo na terça-feira para jogar contra o Atlético de Madrid, pela última rodada da fase de grupos da Champions League.