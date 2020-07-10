futebol

Porto vence o Tondela e fica a uma vitória do título português

Dragões precisam apenas vencer na próxima rodada para ser campeão da liga...
LanceNet

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 21:15

Crédito: FILIPE AMORIM / AFP
O Porto está muito próximo de conquistar o Campeonato Português. Nesta quinta-feira, os Dragões venceram o Tondela, por 3 a 1, fora de casa, pela 31ª rodada, e ficaram a apenas uma vitória de levantar o troféu.
Com o resultado, o Porto precisa apenas vencer na próxima rodada para ser campeão. Porém, isso só acontece caso o Benfica também vença o seu jogo nesta quinta-feira, caso contrário, os Dragões podem conquistar a liga ainda hoje.
O JOGOApós um primeiro tempo sem chances para os dois lados, o placar só foi inaugurado na segunda etapa. Logo aos dois minutos. Alex Telles cobrou escanteio, Niasse saiu mal e Danilo escorou a redonda para o gol.
Aos 20 minutos o placar foi ampliado. Marega recebeu grande passe de Corona e bateu cruzado para fazer 2 a 0. O time da casa chegou a reagir com Ronan, de pênalti.
Aos 49, os visitantes selaram a vitória com gol de Fabio Vieira, também em cobrança de penalidade máxima.

Tópicos Relacionados

