Porto vence o Sporting, e é campeão português pela 29ª vez na história

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

O Porto é o campeão português da temporada 2019/2020. Nesta quarta-feira, o time do Dragão recebeu o Sporting pela 32ª rodada do Campeonato Português, e, com gols de Danilo e Marega, venceu por 2 a 0. Com duas rodadas de antecedência, o time de Sérgio Conceição não pode mais ser alcançado.

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Sabendo da importância do jogo, o Porto tentou ser o mais cauteloso possível para não ser derrotada e deixar o Benfica ainda com esperanças de conquistas. No primeiro tempo, as duas equipes não atacaram tanto e foram para o intervalo empatando sem gols.

O empate já bastava ao Porto para conquistar o título pela 29ª vez. Mas ser campeão vencendo é muito melhor. No segundo tempo, aos 19 minutos, o lateral-esquerdo Alex Telles bateu escanteio na medida para o volante Danilo desviar e marcar de cabeça.

O gol que fechou o caixão saiu nos acréscimos. E não tinha personagem melhor para o gol do título. Vítima de racismo por parte da torcida do Vitória de Guimarães em fevereiro, o atacante Marega recebeu passe na medida de Otávio e com uma linda cavadinha bateu por cima do goleiro Luis Maximiano.