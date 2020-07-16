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futebol

Porto vence o Sporting, e é campeão português pela 29ª vez na história

Clube do Dragão marca duas vezes no segundo tempo para faturar o título nacional. Marega, vítima de racismo no início do ano, marcou o gol do título...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 22:32

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 22:32

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O Porto é o campeão português da temporada 2019/2020. Nesta quarta-feira, o time do Dragão recebeu o Sporting pela 32ª rodada do Campeonato Português, e, com gols de Danilo e Marega, venceu por 2 a 0. Com duas rodadas de antecedência, o time de Sérgio Conceição não pode mais ser alcançado.
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Sabendo da importância do jogo, o Porto tentou ser o mais cauteloso possível para não ser derrotada e deixar o Benfica ainda com esperanças de conquistas. No primeiro tempo, as duas equipes não atacaram tanto e foram para o intervalo empatando sem gols.
O empate já bastava ao Porto para conquistar o título pela 29ª vez. Mas ser campeão vencendo é muito melhor. No segundo tempo, aos 19 minutos, o lateral-esquerdo Alex Telles bateu escanteio na medida para o volante Danilo desviar e marcar de cabeça.
O gol que fechou o caixão saiu nos acréscimos. E não tinha personagem melhor para o gol do título. Vítima de racismo por parte da torcida do Vitória de Guimarães em fevereiro, o atacante Marega recebeu passe na medida de Otávio e com uma linda cavadinha bateu por cima do goleiro Luis Maximiano.
O Campeonato Português, ainda com mais duas rodadas a serem disputadas, termina com uma reviravolta incrível. Ao final do primeiro turno, o Porto estava sete pontos atrás do líder Benfica. Com uma recuperação fantástica, o clube perdeu apenas um jogo na segunda metade do torneio.

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