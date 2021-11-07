Porto vence o Santa Clara e mantém liderança da Primeira Liga Portuguesa

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Neste domingo, o Porto conseguiu uma vitória importante ao bater o Santa Clara pelo placar de 3 a 0 com dois gols de Luis Díaz e mais um de Sérgio Oliveira. Com o resultado, o Porto isolou-se na liderança do Campeonato Português.>>> Veja a tabela do Português <<<

NA FRENTENo final da primeira etapa, o Porto, que havia dominado por completamente as ações de ataque dos 45 minutos iniciais, conseguiu abrir o placar. O primeiro gol saiu aos 42 minutos, após assistência de Otávio para o meio-campista Sérgio Oliveira.

AMPLIOUO Porto foi ao ataque já no primeiro minuto do segundo tempo, e não deixou o Santa Clara pensar em fazer algo. Com mais uma assistência de Otávio, a equipe visitante colocou a bola para dentro das redes, desta vez com gol de Luis Díaz.

EXPULSÃOO Santa Clara, lanterna do Campeonato Português, não fez uma boa partida e, após conseguir apenas duas finalizações no primeiro tempo, encontrou um grande revés na etapa final. Aos 28 minutos, o ponta-direita brasileiro Allano recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

LIDERANÇAPara fechar a conta, o Porto seguiu no campo ofensivo, seguindo com a sua forte pressão contra o time do Santa Clara. Com 32 minutos da etapa final, o time marcou novamente com Luis Díaz. A vitória por 3 a 0 colocou o Porto na liderança isolada da competição.