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futebol

Porto vence o Santa Clara e mantém liderança da Primeira Liga Portuguesa

Em vitória por 3 a 0, equipe do Porto manteve liderança isolada do Campeonato Português ao bater o Santa Clara...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 15:53

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 15:53

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Neste domingo, o Porto conseguiu uma vitória importante ao bater o Santa Clara pelo placar de 3 a 0 com dois gols de Luis Díaz e mais um de Sérgio Oliveira. Com o resultado, o Porto isolou-se na liderança do Campeonato Português.>>> Veja a tabela do Português <<<
NA FRENTENo final da primeira etapa, o Porto, que havia dominado por completamente as ações de ataque dos 45 minutos iniciais, conseguiu abrir o placar. O primeiro gol saiu aos 42 minutos, após assistência de Otávio para o meio-campista Sérgio Oliveira.
AMPLIOUO Porto foi ao ataque já no primeiro minuto do segundo tempo, e não deixou o Santa Clara pensar em fazer algo. Com mais uma assistência de Otávio, a equipe visitante colocou a bola para dentro das redes, desta vez com gol de Luis Díaz.
EXPULSÃOO Santa Clara, lanterna do Campeonato Português, não fez uma boa partida e, após conseguir apenas duas finalizações no primeiro tempo, encontrou um grande revés na etapa final. Aos 28 minutos, o ponta-direita brasileiro Allano recebeu o segundo amarelo e foi expulso.
LIDERANÇAPara fechar a conta, o Porto seguiu no campo ofensivo, seguindo com a sua forte pressão contra o time do Santa Clara. Com 32 minutos da etapa final, o time marcou novamente com Luis Díaz. A vitória por 3 a 0 colocou o Porto na liderança isolada da competição.
SEQUÊNCIAO Santa Clara enfrenta o Braga às 15h (de Brasília) do dia 20 de novembro. O Porto, por sua vez, atua contra o Feirense às 16:15h (de Brasília) do mesmo dia 20 de novembro.

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