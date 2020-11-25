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Porto vence o Olympique de Marselha fora de casa e fica em boa situação na Liga dos Campeões

Equipe portuguesa se impõe jogando no sul da França, consegue importante vitória e encaminha classificação para a segunda fase da Liga dos Campeões...
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Publicado em 

25 nov 2020 às 19:38

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 19:38

Crédito: NICOLAS TUCAT / AFP
O Porto foi até o sul da França e venceu o Olympique de Marselha por 2 a 0 pelo Grupo C da Liga dos Campeões. Em jogo disputado no Estádio Vélodrome, os chegaram aos nove pontos e encaminharam a classificação. Sem pontos, os franceses estão eliminados. Os gols foram de Sanusi e Sergio Oliveira.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesNo primeiro tempo, o Porto foi melhor na partida, criou mais oportunidades e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Após cobrança de escanteio da direita, a bola sobrou para o lateral-esquerdo depois de um bate e rebate e o jogador abriu o placar.
Pressionado com o resultado adverso, o Olympique de Marselha voltou par a etapa final buscando o gol de empate, mas quem marcou foi o Porto. Marega foi derrubado dentro da área por Balerdi e Sergio Oliveira bateu no canto para fazer o segundo.
Na próxima rodada da Liga dos Campeões, o Porto encara o Manchester City, em casa. A partida acontece na terça-feira (1), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão. O Olympique de Marselha visita o Olympiacos no mesmo dia, também às 17h (de Brasília).

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