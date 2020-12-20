Porto vence o Nacional e se mantém na cola de Benfica e Sporting

A briga pela liderança do Campeonato Português continua disputada. Neste domingo, o Porto venceu o Nacional por 2 a 0 e se manteve na disputa. Sérgio Oliveira e Marega garantiram os três pontos para os Dragões.
O Porto abriu o placar aos 21 minutos de partida. Taremi sofreu pênalti, Sérgio Oliveira foi para a cobrança e colocou os Dragões na frente do placar. O goleiro até acertou o canto, mas não conseguiu defender.
Aos 39, a dupla de ataque do Porto se mostrou entrosada. Taremi aproveitou bobeira da zaga, recuperou a bola e, de primeira, deixou Marega na cara do gol. O malinês avançou e tocou na saída do goleiro para fechar o placar.
Com o resultado, o Porto se garantiu na terceira colocação do Campeonato Português e chegou aos 22 pontos. São dois de diferença para o Benfica e quatro para o Sporting, vice-líder e lider, respectivamente.