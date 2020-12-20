Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Porto vence o Nacional e se mantém na cola de Benfica e Sporting

Com os três pontos, Dragões diminuíram a vantagem dos adversários e
se garantiram na terceira colocação do Campeonato Português...
Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 19:16

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
A briga pela liderança do Campeonato Português continua disputada. Neste domingo, o Porto venceu o Nacional por 2 a 0 e se manteve na disputa. Sérgio Oliveira e Marega garantiram os três pontos para os Dragões.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSO Porto abriu o placar aos 21 minutos de partida. Taremi sofreu pênalti, Sérgio Oliveira foi para a cobrança e colocou os Dragões na frente do placar. O goleiro até acertou o canto, mas não conseguiu defender.
Aos 39, a dupla de ataque do Porto se mostrou entrosada. Taremi aproveitou bobeira da zaga, recuperou a bola e, de primeira, deixou Marega na cara do gol. O malinês avançou e tocou na saída do goleiro para fechar o placar.
Com o resultado, o Porto se garantiu na terceira colocação do Campeonato Português e chegou aos 22 pontos. São dois de diferença para o Benfica e quatro para o Sporting, vice-líder e lider, respectivamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados