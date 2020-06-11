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futebol

Porto vence o Marítimo em casa e abre vantagem sobre o Benfica

Clube abre o placar no início e controla partida até o fim para abrir vantagem na liderança...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 22:48

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 22:48

Crédito: JOSE COELHO / AFP
O Porto venceu a primeira partida após a volta do Campeonato Português. Nesta quarta-feira, os Dragões receberam o Marítimo, pela 26ª rodada, e com um belo gol de Jesús Corona o time do norte português venceu por 1 a 0.
O mexicano abriu o placar logo com cinco minutos de jogo. Após bola lançada na área em cobrança de lateral, o ataque portista disputou com a zaga do Marítimo e a bola sobrou para o camisa 17, que bateu de primeira e pegou o goleiro brasileiro Charles, ex-Vasco e Cruzeiro, de surpresa.
Na etapa final, o Marítimo se lançou mais ao ataque e tentou buscar o empate. O clube teve mais a bola do que o Porto, mas não aproveitou bem as oportunidades. No final do jogo, o brasileiro Alex Telles, lateral-esquerdo do Porto, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
O Porto agora chegou aos 63 pontos e abriu dois de vantagem sobre o Benfica, que empatou mais cedo com o Portimonense e chegou aos 61. Na próxima rodada, os Dragões enfrentam o lanterna Desportivo Aves, fora de casa.E MAIS:O dia do mercado: Flu desmente negociação por Thiago Silva, Timão mira Alex Teixeira, Coutinho na Inglaterra…Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaManifestantes belgas pedem substituição de estátua de antigo rei por uma de zagueiro do TottenhamTécnico da Juventus diz que é difícil encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala no mesmo timeLewandowski decide, Bayern vence, e está na final da Copa da Alemanha E MAIS:

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