Porto vence o Gil Vicente e avança na Taça de Portugal

Crédito: Divulgação / Porto

Nesta sexta-feira, o Porto venceu o Gil Vicente por 2 a 0, garantindo a sua classificação na Taça de Portugal. Com gols de Jesús Corona e Mehdi Taremi, a equipe apareceu em uma partida sem muitas emoções, mas sendo certeiros para garantir a vaga na semifinal.

Veja a tabela do PortuguêsESTRELA DE CORONAJá no começo do confronto, o Porto buscou o ataque. Pressionando o adversário no setor defensivo, Luis Díaz recebeu a posse da bola, e passou a pelota para Jesús Corona. O jogador mexicano apenas chutou sobre o goleiro francês do Gil Vicente, Beunardeau, abrindo o marcador da partida.

PRIMEIRO TEMPO MORNONo jogo que seguiu a primeira etapa, foi visto uma partida sem muitas chances claras, nem mesmo do Porto, que poderia garantir a sua vitória já nos 45 minutos iniciais. Os goleiros fizeram bons trabalhos, com Diego Costa, do Porto, rebatendo chute de Claude Gonçaloves, e Beunardeau fazendo boas defesas.

SEM EMOÇÕESA segunda parte do jogo também não viu movimentos para transformar a partida em algo eletrizante. Se os 35 minutos seguintes ao gol de Corona no primeiro tempo não geraram emoções, os 45 minutos finais também não mostraram muitas coisas ao espectador.

TAREMI AMPLIAEm um segundo tempo calmo, o Porto tratou de definir a situação no final da partida. Foi com um passe de Sérgio Oliveira para Taremi que o 2 a 0 subiu no placar. Taremi recebeu, chutou e contou com um desvio adversário para a bola carimbar as redes, sem chances para o goleiro.