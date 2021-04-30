Porto vence o Famalicão em casa e joga pressão para cima do Sporting

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Após ver o Benfica vencer mais cedo e jogar pressão para cima de si, o Porto entrou em campo pela 30ª rodada do Campeonato Português nesta sexta-feira e venceu o Famalicão em casa, por 3 a 2. Os gols foram marcados por Toni Martínez, Taremi e Grujic. Ivo Rodrigues e Anderson Silva fizeram para o time visitante. Com o resultado, os Dragões chegaram aos 70 pontos.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsEm um primeiro tempo equilibrado, Toni Martínez abriu o placar para o Porto aos oito minutos, depois de assistência de Taremi. No fim da etapa inicial, porém, Iván Jaime foi derrubado na entrada da área e Ivo Rodrigues, em bela cobrança de falta, deixou tudo igual no Estádio do Dragão.

O segundo tempo foi de mais domínio do Porto, que marcou duas vezes. Em cobrança de pênalti, Taremi colocou os Dragões na frente. Aos 29, Grujic, de cabeça, ampliou após falta levantada na área por Otávio. Nos acréscimos, o Famalicão se lançou ao ataque e diminuiu com Anderson Silva.

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