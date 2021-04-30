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futebol

Porto vence o Famalicão em casa e joga pressão para cima do Sporting

Após primeiro tempo duro, time de Sergio Conceição marca duas vezes na etapa final e assegura vitória. Próxima partida será contra o maior rival, o Benfica, fora de casa...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 19:46

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 19:46
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Após ver o Benfica vencer mais cedo e jogar pressão para cima de si, o Porto entrou em campo pela 30ª rodada do Campeonato Português nesta sexta-feira e venceu o Famalicão em casa, por 3 a 2. Os gols foram marcados por Toni Martínez, Taremi e Grujic. Ivo Rodrigues e Anderson Silva fizeram para o time visitante. Com o resultado, os Dragões chegaram aos 70 pontos.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsEm um primeiro tempo equilibrado, Toni Martínez abriu o placar para o Porto aos oito minutos, depois de assistência de Taremi. No fim da etapa inicial, porém, Iván Jaime foi derrubado na entrada da área e Ivo Rodrigues, em bela cobrança de falta, deixou tudo igual no Estádio do Dragão.
O segundo tempo foi de mais domínio do Porto, que marcou duas vezes. Em cobrança de pênalti, Taremi colocou os Dragões na frente. Aos 29, Grujic, de cabeça, ampliou após falta levantada na área por Otávio. Nos acréscimos, o Famalicão se lançou ao ataque e diminuiu com Anderson Silva.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
Na próxima rodada, o Porto tem pela frente o maior clássico de Portugal. Os Dragões encaram o Benfica, na quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa. O jogo será às 14h30 (de Brasília). O Famalicão volta a campo na sexta-feira, contra o Santa Clara.

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