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futebol

Porto vence o Braga e reassume liderança do Campeonato Português

Equipe de Sérgio Conceição chegou a décima vitória consecutiva na competição...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 19:28

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 19:28

Pressionado pela vitória do Sporting, o Porto entrou em campo neste domingo e não decepcionou. Em casa, a equipe de Sérgio Conceição e venceu o Braga por 1 a 0, com gol de Luis Díaz. A vitória devolveu a liderança aos Dragões, que tem o mesmo número de pontos dos Leões, mas com saldo de gols maior.
+ Após queda na Champions, Barcelona cede empate ao Osasuna no fim e se complica no Campeonato EspanholO Porto começou melhor na partida e teve algumas chances de marcar antes de balançar as redes aos 22 minutos. Uribe lançou Luis Diaz na frente e o atacante tocou por cima do goleiro para abrir o placar. Os Dragões seguiram melhores na partida e tiveram outras oportunidades para ampliar.
+ Kimmich volta atrás em decisão e diz que tomará a vacina contra Covid-19
O Braga pouco ofereceu perigo ao gol do Porto, que administrou a vantagem em grande parte do segundo tempo. Com o resultado, o Porto chegou a décima vitória consecutiva no Campeonato Português. O último tropeço da equipe foi um empate contra o Sporting, há mais de dois meses.
Crédito: PortovenceumaisumanestedomingonoCampeonatoPortuguês(Foto:MIGUELRIOPA/AFP

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