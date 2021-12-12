Porto vence o Braga e reassume liderança do Campeonato Português

Pressionado pela vitória do Sporting, o Porto entrou em campo neste domingo e não decepcionou. Em casa, a equipe de Sérgio Conceição e venceu o Braga por 1 a 0, com gol de Luis Díaz. A vitória devolveu a liderança aos Dragões, que tem o mesmo número de pontos dos Leões, mas com saldo de gols maior.

+ Após queda na Champions, Barcelona cede empate ao Osasuna no fim e se complica no Campeonato EspanholO Porto começou melhor na partida e teve algumas chances de marcar antes de balançar as redes aos 22 minutos. Uribe lançou Luis Diaz na frente e o atacante tocou por cima do goleiro para abrir o placar. Os Dragões seguiram melhores na partida e tiveram outras oportunidades para ampliar.

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O Braga pouco ofereceu perigo ao gol do Porto, que administrou a vantagem em grande parte do segundo tempo. Com o resultado, o Porto chegou a décima vitória consecutiva no Campeonato Português. O último tropeço da equipe foi um empate contra o Sporting, há mais de dois meses.