Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Porto vence o Benfica no fim e é campeão do Campeonato Português

Os Dragões conquistam o título da liga nacional pela 33ª vez
...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 16:21
O Porto bateu o Benfica por 1 a 0 no Estádio da Luz e se tornou campeão do Campeonato Português. Os Dragões disputavam o título com o Sporting e precisavam somente de um empate para se sagrarem campeões da liga com um jogo de antecedência.> Veja a tabela do Campeonato Português
CAMPEÃO!O Porto só precisava de um empate no clássico deste sábado para conquistar o título do Campeonato Português. Com a vitória, os Dragões fizeram 88 pontos e abriram uma vantagem de nove pontos para o Sporting. Assim, com apenas seis pontos em disputa, a equipe não pode ser ultrapassada. O time é campeão com uma campanha de 28 vitórias, quatro empates e uma derrota.
GOL DO TÍTULO! O Porto insistiu e achou o gol nos acréscimos da etapa final para conquistar o título com emoção. Aos 50 minutos, em jogada de contra-ataque, o brasileiro Pepê saiu em velocidade pelo corredor direito e tocou para Zaidu marcar o gol do título do clube.
O JOGOA partida foi muito paralisada com as constantes faltas por parte de ambas as equipes. O Benfica ficou mais com a bola, mas não conseguiu furar a defesa do rival, enquanto o Porto foi mais objetivo e insistiu no gol até o fim.
Crédito: PortoécampeãodoCampeonatoPortuguês(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados