Porto vence o Benfica no fim e é campeão do Campeonato Português

O Porto bateu o Benfica por 1 a 0 no Estádio da Luz e se tornou campeão do Campeonato Português. Os Dragões disputavam o título com o Sporting e precisavam somente de um empate para se sagrarem campeões da liga com um jogo de antecedência.> Veja a tabela do Campeonato Português

CAMPEÃO!O Porto só precisava de um empate no clássico deste sábado para conquistar o título do Campeonato Português. Com a vitória, os Dragões fizeram 88 pontos e abriram uma vantagem de nove pontos para o Sporting. Assim, com apenas seis pontos em disputa, a equipe não pode ser ultrapassada. O time é campeão com uma campanha de 28 vitórias, quatro empates e uma derrota.

GOL DO TÍTULO! O Porto insistiu e achou o gol nos acréscimos da etapa final para conquistar o título com emoção. Aos 50 minutos, em jogada de contra-ataque, o brasileiro Pepê saiu em velocidade pelo corredor direito e tocou para Zaidu marcar o gol do título do clube.

O JOGOA partida foi muito paralisada com as constantes faltas por parte de ambas as equipes. O Benfica ficou mais com a bola, mas não conseguiu furar a defesa do rival, enquanto o Porto foi mais objetivo e insistiu no gol até o fim.