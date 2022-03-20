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futebol

Porto vence Boavista e segue com vantagem na liderança do Campeonato Português

Os Dragões estão seis pontos à frente do Sporting, que ocupa a vice-colocação do campeonato do país
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LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 20:44

Publicado em 20 de Março de 2022 às 20:44

O Porto venceu o Boavista por 1 a 0 no Estádio do Bessa pela 27ª rodada do Campeonato Português. Com a vitória, a equipe segue com a vantagem de seis pontos na liderança para o Sporting. O gol da partida foi marcado por Fábio Vieira.> Veja a tabela do Campeonato Português
PORTO NA FRENTE!O Porto dominou a partida e criou as melhores chances. Aos 30 minutos, a equipe abriu o placar fora de casa. Zaidu lançou na área, Otávio desviou de cabeça, Evanílson matou no peito e tocou no meio para Fábio Vieira marcar o gol da vitória.
PERDE EVANILSON!O Porto ainda teve a chance de aumentar o placar no segundo tempo. Aos 17 minutos, Fábio Vieira foi derrubado na área e o juiz marcou a penalidade. Evanilson foi pra bola, mas não converteu a cobrança.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes voltam a campo somente dia 03 de abril, no domingo. O Boavista enfrenta o Famalicão, enquanto o Porto joga com a Santa Clara, pelo Campeonato Português.
Crédito: (Foto:Divulgação/Porto

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