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futebol

Porto tenta se aproximar do título; Benfica quer ganhar todos os jogos

Gigantes portugueses entram em campo nesta terça-feira para a disputa da 31ª rodada do Campeonato Português e sonham com a busca do título da competição...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 15:15

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:15

Crédito: Porto vem de goleada aplicada contra o Belenenses (MIGUEL RIOPA / AFP
O Porto pode dar mais um passo para se aproximar do título de campeão português nesta quinta-feira caso vença o Tondela, às 15h15 (horário de Brasília). Os Dragões têm seis pontos de diferença para o vice-líder Benfica e faltam apenas quatro rodadas para o fim da competição. O adversário luta para não ser rebaixado no torneio.
O técnico Sérgio Conceição garantiu que ninguém fala sobre título dentro do plantel e alertou para a situação delicada do rival e não acredita que terá jogo fácil.
- Esperamos um jogo difícil contra um adversário que luta pelo objetivo de permanecer na primeira divisão. O Tondela é uma equipe que sabe bem o que faz e embora não tenha muitos gols, tem uma dinâmica interessante. Temos que ser pacientes, mas objetivos ao termos a bola. Precisamos explorar o centro, as alas, a verticalidade e temos que forçar.
Já o Benfica, que ainda sonha em alcançar o Porto, entra em campo também na terça-feira, mas às 17h30 (horário de Brasília), contra o Famalicão. Os mandantes são a grande surpresa do Campeonato Português e brigar por uma vaga na Liga Europa. As Águias venceram sua primeira partida após a demissão de Bruno Lage e espera manter um ritmo convincente até o final da temporada.
O interino Nélson Veríssimo elogiou o 5º colocado e disse que o Benfica tem obrigação de ganhar os jogos restantes.
- O Famalicão gosta de ter a bola, de ocupar os espaços no campo. Eles têm uma ideia de jogo muito bem definida, coletivamente são fortes. Temos que ser organizados e competitivos. Sabemos o que temos que fazer que é ganhar os quatro jogos independentemente do que acontece ao redor disso.
Outro time a entrar em campo também na terça-feira, mas às 13h (horário de Brasília), é o Rio Ave, que tem um ponto atrás do Famalicão e também sonha com Liga Europa, que encara o Portimonense, equipe que vive uma boa fase, mas está na penúltima colocação e tenta, desesperadamente, escapar do rebaixamento.

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