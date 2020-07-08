Porto tenta se aproximar do título; Benfica quer ganhar todos os jogos

Crédito: Porto vem de goleada aplicada contra o Belenenses (MIGUEL RIOPA / AFP

O Porto pode dar mais um passo para se aproximar do título de campeão português nesta quinta-feira caso vença o Tondela, às 15h15 (horário de Brasília). Os Dragões têm seis pontos de diferença para o vice-líder Benfica e faltam apenas quatro rodadas para o fim da competição. O adversário luta para não ser rebaixado no torneio.

O técnico Sérgio Conceição garantiu que ninguém fala sobre título dentro do plantel e alertou para a situação delicada do rival e não acredita que terá jogo fácil.

- Esperamos um jogo difícil contra um adversário que luta pelo objetivo de permanecer na primeira divisão. O Tondela é uma equipe que sabe bem o que faz e embora não tenha muitos gols, tem uma dinâmica interessante. Temos que ser pacientes, mas objetivos ao termos a bola. Precisamos explorar o centro, as alas, a verticalidade e temos que forçar.

Já o Benfica, que ainda sonha em alcançar o Porto, entra em campo também na terça-feira, mas às 17h30 (horário de Brasília), contra o Famalicão. Os mandantes são a grande surpresa do Campeonato Português e brigar por uma vaga na Liga Europa. As Águias venceram sua primeira partida após a demissão de Bruno Lage e espera manter um ritmo convincente até o final da temporada.

O interino Nélson Veríssimo elogiou o 5º colocado e disse que o Benfica tem obrigação de ganhar os jogos restantes.

- O Famalicão gosta de ter a bola, de ocupar os espaços no campo. Eles têm uma ideia de jogo muito bem definida, coletivamente são fortes. Temos que ser organizados e competitivos. Sabemos o que temos que fazer que é ganhar os quatro jogos independentemente do que acontece ao redor disso.