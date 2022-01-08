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futebol

Porto sai atrás, mas vira no fim e cria gordura na liderança do Português

Estoril abre 2 a 0 no primeiro tempo, mas Dragões fazem três no segundo e abrem vantagem na ponta após tropeço do Sporting Lisboa...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 17:25

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 17:25

De virada e fora de casa, o Porto derrotou o Estoril, neste sábado, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Português, a última do primeiro turno. Os mandantes abriram o placar no primeiro tempo, com gols de Arthur Gomes e André Franco, mas os visitantes venceram graças aos gols de Taremi, Luis Diaz e Francisco Conceição na segunda etapa. Confira a tabela do Campeonato Português Com o resultado, o Porto agora tem 47 pontos, contra 44 do Sporting Lisboa, que perdeu na última sexta. O Benfica está em terceiro lugar, com 37, mas ainda joga na rodada. Já o Estoril é o quinto, com 25.
Em Portugal, os dois primeiros vão para a Champions, enquanto o terceiro fica com a vaga na Liga Europa e o quarto e o quinto herdam as vagas da Liga Conferência.
Crédito: LuisDiazfezumgoledeuumaassistêncianavitóriadoPorto(Foto:MiguelRiopa/AFP

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