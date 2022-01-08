Porto sai atrás, mas vira no fim e cria gordura na liderança do Português

De virada e fora de casa, o Porto derrotou o Estoril, neste sábado, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Português, a última do primeiro turno. Os mandantes abriram o placar no primeiro tempo, com gols de Arthur Gomes e André Franco, mas os visitantes venceram graças aos gols de Taremi, Luis Diaz e Francisco Conceição na segunda etapa. Confira a tabela do Campeonato Português Com o resultado, o Porto agora tem 47 pontos, contra 44 do Sporting Lisboa, que perdeu na última sexta. O Benfica está em terceiro lugar, com 37, mas ainda joga na rodada. Já o Estoril é o quinto, com 25.