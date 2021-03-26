Porto planeja renovar contrato de Marega até 2023

Marega, atacante do Porto, tem uma proposta de renovação contratual por mais duas temporadas, segundo a imprensa portuguesa. O vínculo do jogador com os Dragões termina nos próximos meses, mas as informações indicam que as negociações estão avançadas e que um acordo deve ser encontrado nas próximas semanas.A proposta leva em consideração a idade do atleta, pois o centroavante faz 30 anos no próximo mês de abril. No entanto, os dirigentes do Porto querem manter uma peça considerada chave para o projeto esportivo da equipe nas próximas temporadas pelo técnico Sérgio Conceição.