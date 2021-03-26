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Porto planeja renovar contrato de Marega até 2023

Atacante é peça essencial no esquema do técnico Sérgio Conceição e tem vínculo com o clube até o final da temporada. Centroavante faz 30 anos em abril...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 10:32

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 10:32
Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto
Marega, atacante do Porto, tem uma proposta de renovação contratual por mais duas temporadas, segundo a imprensa portuguesa. O vínculo do jogador com os Dragões termina nos próximos meses, mas as informações indicam que as negociações estão avançadas e que um acordo deve ser encontrado nas próximas semanas.A proposta leva em consideração a idade do atleta, pois o centroavante faz 30 anos no próximo mês de abril. No entanto, os dirigentes do Porto querem manter uma peça considerada chave para o projeto esportivo da equipe nas próximas temporadas pelo técnico Sérgio Conceição.
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Apesar da enorme quantidade de vezes em que é titular do time, o camisa 11 não possui números tão atrativos nesta época. Em 37 partidas disputadas até o momento, o centroavante foi responsável por anotar 11 gols e distribuir cinco assistências.

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