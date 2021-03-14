Porto marca duas vezes no segundo tempo e consegue vitória sobre o Paços de Ferreira pelo Português

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Neste domingo, o Porto venceu o Paços de Ferreira por 2 a 0 em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Português. A partida, que ocorreu no Estádio do Dragão, em Porto, teve a equipe da casa marcando os dois gols na segunda etapa com Pepe e Sérgio Oliveira.

Veja a tabela do PortuguêsFALTA DE EFETIVIDADEO Porto atacou muito durante a primeira etapa e, além de ter a posse de bola maior do que o Paços de Ferreira, conseguiu seis finalizações nos 45 minutos iniciais. Ainda assim, nenhum dos chutes da equipe da casa foi em direção ao gol.

VISITANTES DEFENDEMEnquanto o Porto atacava, restava ao Paços de Ferreira se defender, e foi exatamente o que aconteceu. Enquanto o time da casa teve seis finalizações, os visitantes finalizaram apenas uma vez, mas ao menos conseguiram mirar o gol, ao contrário do adversário.

GOL DO ZAGUEIRONa pressão, o Porto foi ao ataque, e foi efetivo a partir do minuto 77 da partida, quando conseguiu marcar o seu primeiro gol. A assistência foi dada pelo meio-campista Sérgio Oliveira, e o zagueiro Pepe, destaque na Champions, foi quem conseguiu marcar.

MAIS UMApós marcar o seu primeiro gol com Pepe, o Porto aproveitou o espaço deixado pelo Paços de Ferreira para balançar as redes novamente, e foi muito oportuno. Sérgio Oliveira, que havia dado assistência no gol anterior, marcou o seu após passe de Taremi.