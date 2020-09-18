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Porto inicia defesa do título do Português diante do Braga

No outro duelo de sábado, o Sporting dá o pontapé inicial em sua participação
na atual temporada, em casa, diante do Gil Vicente...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 19:35
Crédito: Porto inicia defesa de título no Campeonato Português - Divulgação/Twitter
Neste sábado, o Porto inicia sua defesa do título de campeão português. A equipe de Sergio Conceição enfrenta o Braga, estádio do Dragão, às 17h, no Porto.
O atual campeão vem com novidades. O atacante Evanilson, que vinha brilhando no Fluminense, havia sido negociado com o Crystal Palace, da Inglaterra. Já tinha feito até os exames médicos no time londrino. Os portugueses entraram na parada, pagaram mais e ficaram com a promessa de craque.
O Braga manteve a base da última temporada e não abriu os cofres para reforços. O único investimento em contratações na janela de transferências, ao menos por enquanto, ficou por conta do meia André Castro, de 32 anos, que nos últimos três anos estava no Goztepe, da Turquia.
Sporting x Gil VicenteNo outro duelo de sábado, o Sporting dá o pontapé inicial em sua participação na atual temporada do Campeonato Português neste sábado, 19 de setembro, contra o Gil Vicente. O encontro será realizado no estádio da Luz, em Lisboa.
O Sporting encara problemas por conta da Covid-19. O treinador Ruben Amorin foi colocado em quarentena na quarta-feira, 16 de setembro, após a divulgação da bateria final de exames do elenco do clube antes da jornada inaugural do Campeonato Português.
Além dele, mais um atleta do elenco foi colocado em isolamento social, embora o nome não tenha sido divulgado. Com isso, já são dez os casos no plantel.

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