Porto inicia defesa do título do Português diante do Braga

Crédito: Porto inicia defesa de título no Campeonato Português - Divulgação/Twitter

Neste sábado, o Porto inicia sua defesa do título de campeão português. A equipe de Sergio Conceição enfrenta o Braga, estádio do Dragão, às 17h, no Porto.

O atual campeão vem com novidades. O atacante Evanilson, que vinha brilhando no Fluminense, havia sido negociado com o Crystal Palace, da Inglaterra. Já tinha feito até os exames médicos no time londrino. Os portugueses entraram na parada, pagaram mais e ficaram com a promessa de craque.

O Braga manteve a base da última temporada e não abriu os cofres para reforços. O único investimento em contratações na janela de transferências, ao menos por enquanto, ficou por conta do meia André Castro, de 32 anos, que nos últimos três anos estava no Goztepe, da Turquia.

Sporting x Gil VicenteNo outro duelo de sábado, o Sporting dá o pontapé inicial em sua participação na atual temporada do Campeonato Português neste sábado, 19 de setembro, contra o Gil Vicente. O encontro será realizado no estádio da Luz, em Lisboa.

O Sporting encara problemas por conta da Covid-19. O treinador Ruben Amorin foi colocado em quarentena na quarta-feira, 16 de setembro, após a divulgação da bateria final de exames do elenco do clube antes da jornada inaugural do Campeonato Português.