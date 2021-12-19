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futebol

Porto goleia o Vizela e mantém a liderança da Primeira Liga

Pelo placar de 4 a 0, Porto conseguiu goleada importante sobre o Vizela para manter-se na ponta da tabela do Campeonato Português...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 17:54

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 17:54

Neste domingo, o Porto conseguiu uma vitória importante sobre o Vizela para manter-se na liderança da Primeira Liga. A equipe dos Dragões venceu o seu adversário por 4 a 0 com gols de Luis Díaz, Otávio, Zaidu Sanusi e Samu (contra).Veja a tabela do Português
NA FRENTEJá no início do primeiro tempo do confronto deste domingo, o Porto partiu para o ataque contra o Vizela, sendo eficaz em suas chances de ataque. A equipe visitante abriu o placar aos quatorze minutos de jogo com gol marcado por Luis Díaz.
MAIS UMLogo após abrir o placar, o Porto manteve-se no ataque para buscar ampliar a sua vantagem no confronto. Novamente, a equipe pressionou o Vizela e, aos dezenove minutos, marcou o segundo gol em assistência de Luis Díaz para Otávio.
RÁPIDOO segundo tempo do Porto começou da mesma forma que a primeira etapa, e o Porto foi logo ao ataque contra o Vizela. Com apenas dois minutos de bola rolando, os visitantes fizeram o terceiro gol do jogo com Zaidu Sanusi, lateral-esquerdo.
GOL CONTRAO Vizela não fazia uma boa partida, e encontrou um problema ainda maior aos sete minutos, quando o atacante brasileiro Guilherme Schettine foi expulso. Para piorar a situação do time mandante, o meio-campista Samu ainda marcou contra para o Porto, fechando o placar em 4 a 0.
SEQUÊNCIAO Vizela enfrenta o Braga às 15:45h (de Brasília) desta quinta-feira. O Porto também entra em campo nesta quinta, mas às 17:45h (de Brasília), quando atua contra o Benfica. As duas partidas são válidas pelas oitavas de final da Taça de Portugal.
Crédito: PortogoleouoVizelapor4a0(Foto:MIGUELRIOPA/AFP

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