Porto foca em vencer Belenenses e seguir firma na corrida pelo título

Crédito: Porto vive bom momento e segue firme na busca pelo título Português (JOSE COELHO/AFP

O Porto recebe o Belenenses neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), para se aproximar cada vez mais do título do Campeonato Português. Após um reinício irregular na competição, os Dragões conseguiram abrir seis pontos de vantagem para o Benfica e restam apenas cinco rodadas para o fim do torneio. O adversário busca se distanciar da zona do rebaixamento.

Apesar da diferença na tabela, o técnico Sérgio Conceição não quer saber de favoritismo e foca no objetivo que é vencer cada partida para seguir na caminhada rumo ao título.

- Olho para a minha equipe e o que temos que trabalhar. São três pontos importantes e a medida que se aproxima o final do campeonato, cada jogo tem um peso enorme.

O técnico português também não quer que os jogadores se distraiam por conta da vantagem que tem sobre o vice-líder e quer os atletas focados.

- Temos que estar focados no nosso trabalho e nas tarefas para que o coletivo seja forte. Temos estratégias para mexer com esse lado emocional, motivar os jogadores e dar tranquilidade para que eles possam exprimir o mais alto nível.