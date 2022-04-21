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futebol

Porto elimina Sporting e está na final da Taça de Portugal

Os Dragões foram a campo com a vantagem no placar e conseguiram uma vitória para confirmar a classificação à decisão
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Publicado em 21 de Abril de 2022 às 18:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 18:21
O Porto venceu o Sporting por 1 a 0 e garantiu a classificação para a final da Taça de Portugal. Os Dragões já estavam com a vantagem no placar por terem vencido o duelo de ida por 2 a 1 e Toni Martínez marcou no fim do jogo para confirmar a classificação.> Veja a tabela do Campeonato Português
PRIMEIRO TEMPOA primeira etapa foi ruim para as duas equipes. Em desvantagem no placar, o Sporting ficou mais com a bola e esteve mais perto do gol. Enquanto o Porto parece ter relaxado pela vantagem, pois falhou na criação das jogadas.
PORTO NA FRENTE!Na etapa final, o Porto corrigiu as falhas e pressionou o Sporting. Assim, conseguiu abrir o placar para confirmar a classificação. Aos 33 minutos da etapa final, o zagueiro Pepe acertou um lindo lançamento para Toni Martínez, que dominou e bateu para o gol na saída do goleiro.
SEQUÊNCIAA final da Taça de Portugal será disputada em jogo único no dia 22 de maio. O Porto vai encarar o Tondela, que se classificou após eliminar o Mafra na semifinal.
Crédito: PortoestánafinaldaTaçadePortugal(Foto:Reprodução/Twitter/FCPorto

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