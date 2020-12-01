Porto e City empatam sem gols, mas time português garante classificação às oitavas da Champions League

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Nesta terça-feira (1º), o Porto recebeu o Manchester City pela quinta rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa em busca de um resultado favorável para conseguir a classificação antecipada para as oitavas de finais. E foi o que aconteceu. Em jogo marcado por chances perdidas, as equipes não saíram do zero no Estádio do Dragão, e o resultado, alinhado ao revés do Olympiacos fora de casa frente ao Marseille, garantiu o Porto na próxima fase.O jogo no Dragão foi de grandes chances perdidas pelo Manchester City. Durante o primeiro tempo, Ferran Torres desperdiçou oportunidade clara de abrir o placar, mas Marchesín levou a melhor no mano a mano com o jogador do City. Sterling também teve boa chance, mas quem salvou o time português foi Sanusi, que tirou praticamente em cima da linha de gol.

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