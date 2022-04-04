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futebol

Porto domina, vence Santa Clara e segue na liderança do Português

Dois gols de Fabio Vieira e um de Zaidu garantiram mais uma vitória aos Dragões...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 19:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 19:37
O Porto derrotou o Santa Clara por 3 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio do Dragão, pela 28ª rodada do Campeonato Português, e se manteve na liderança. Os gols foram marcados por Fabio Vieira, duas vezes, e Zaidu. Os comandados de Sérgio Conceição chegaram aos 76 pontos e permaneceram na ponta da tabela, seis pontos à frente do Sporting, vice-líder. Já o Santa Clara aparece na décima posição, com 31. O Benfica é o terceiro, com 61.
Veja a tabela e a classificação do Campeonato Português
O Porto, do brasileiro Pepê, começou criando boas chances, mas não as aproveitou. O atacante, inclusive, teve ótima oportunidade, mas chutou fraco e parou na defesa de Marco Rocha, e acertou a trave minutos depois. Aos 39, Fabio Vieira abriu o placar e, três minutos depois, ampliou.
No segundo tempo, novas chances desperdiçadas, mas o Porto manteve o domínio das ações. Vitinha acertou o travessão e Pepe teve um gol anulado. Aos 39, Zaidu pegou rebote e anotou o terceiro.
O Porto volta a campo contra o Vitória de Guimarães, no domingo, às 14 h (de Brasília). O Santa Clara recebe o Estoril, no mesmo dia, às 11h30 (de Brasília).
Crédito: PortovenceuoSantaClaraesemantevenaliderançadoCampeonatoPortuguês(Foto:MIGUELRIOPA/AFP

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