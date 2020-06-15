Porto busca ampliar diferença na liderança diante do lanterna

Os opostos se enfrentam no Campeonato Português. O líder Porto irá enfrentar o Aves, fora de casa, nesta terça-feira, às 17h15 (horário de Brasília), em busca da manutenção do primeiro lugar e seguir firme na corrida pelo título. Os Dragões, que estão dois pontos na frente do Benfica, vão tentar ampliar a diferença, uma vez que as Águias só jogam na quarta-feira. Sem contar com Alex Telles para a partida, o técnico Sérgio Conceição espera vencer os jogos e não depender de outros resultados para conquistar o título no final da temporada.
- Sem qualquer tipo de demagogia, mas nós não olhamos para os outros. Se não ganharmos os nossos jogos, ficamos com a vida muito difícil. Temos que focar no jogo desta terça, nos três pontos , isso que é importante. O foco está na nossa equipe e no time que vamos enfrentar.
Além do Porto, Santa Clara e Portimonense duelam às 15h (horário de Brasília). Enquanto o time da casa não tem muitas ambições na competição, os visitantes lutam para escapar da zona do rebaixamento. O time de Lucas Fernandes e Júnior Tavares, ambos ex-jogadores do São Paulo, retornou bem no Campeonato Português e conseguiu uma vitória e empatou com o Benfica na última rodada.E MAIS:Vale título: Bayern pode erguer taça caso vença Werder fora de casaMourinho pede Thiago Silva no Tottenham na próxima temporadaLazio rejeita proposta do PSG por Milinkovic-SavicPSG abrirá negociações com o Bayern por Lucas Hernández E MAIS: