Porto busca ampliar diferença na liderança diante do lanterna

Crédito: JOSE COELHO / AFP

Os opostos se enfrentam no Campeonato Português. O líder Porto irá enfrentar o Aves, fora de casa, nesta terça-feira, às 17h15 (horário de Brasília), em busca da manutenção do primeiro lugar e seguir firme na corrida pelo título. Os Dragões, que estão dois pontos na frente do Benfica, vão tentar ampliar a diferença, uma vez que as Águias só jogam na quarta-feira. Sem contar com Alex Telles para a partida, o técnico Sérgio Conceição espera vencer os jogos e não depender de outros resultados para conquistar o título no final da temporada.

- Sem qualquer tipo de demagogia, mas nós não olhamos para os outros. Se não ganharmos os nossos jogos, ficamos com a vida muito difícil. Temos que focar no jogo desta terça, nos três pontos , isso que é importante. O foco está na nossa equipe e no time que vamos enfrentar.