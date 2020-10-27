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futebol

Porto bate o Olympiacos e conquista primeira vitória na Champions

Fábio Vieira e Sérgio Oliveira marcaram os gols do clube português, que havia perdido na estreia para o Manchester City...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:13

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 19:13
Crédito: Olympiacos, de Rafinha, perdeu a primeira na Champions (MIGUEL RIOPA / POOL / AFP
Não foi fácil, mas o Porto fez valer o mando de campo e derrotou o Olympiacos, nesta terça-feira, no Estádio do Dragão. Com gols de Fábio Vieira e Sérgio Oliveira, o clube português venceu o grego por 2 a 0 e conquistou a primeira vitória na Liga dos Campeões.ERRO CUSTA CAROEm um primeiro tempo equilibrado, um detalhe fez a diferença para o Porto. Pressionado pelo clube português, o volante grego Bouchalakis recuou errado, Sérgio Oliveira aproveitou a bola e cruzou para Fábio Vieira abrir o placar, aos 11 minutos. O Olympiacos chegou perto de empatar a partida no fim da etapa inicial, mas o zagueiro Mbemba salvou os donos da casa.
QUEM NÃO FAZ LEVANa volta do intervalo, os visitantes passaram a controlar a posse de bola e ensaiaram uma reação. Comandada por Valbuena, a equipe grega criou chances, mas parou no goleiro Marchesín. Após substituições, o Porto se recuperou, equilibrou as ações e matou a partida aos 40 minutos. Marega cruzou e Sérgio Oliveira marcou de cabeça para definir a vitória portuguesa.
GRUPO EMBOLADOCom o resultado, o Porto chega aos mesmos três pontos do Olympiacos no Grupo C. Pela vantagem no saldo de gols, os portugueses assumem a 2ª colocação e mandam os gregos para o 3º lugar. O Manchester City, com seis pontos, é líder isolado, e o Olympique de Marselha, zerado, é o lanterna do grupo.

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