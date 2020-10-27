Porto bate o Olympiacos e conquista primeira vitória na Champions

Crédito: Olympiacos, de Rafinha, perdeu a primeira na Champions (MIGUEL RIOPA / POOL / AFP

Não foi fácil, mas o Porto fez valer o mando de campo e derrotou o Olympiacos, nesta terça-feira, no Estádio do Dragão. Com gols de Fábio Vieira e Sérgio Oliveira, o clube português venceu o grego por 2 a 0 e conquistou a primeira vitória na Liga dos Campeões.ERRO CUSTA CAROEm um primeiro tempo equilibrado, um detalhe fez a diferença para o Porto. Pressionado pelo clube português, o volante grego Bouchalakis recuou errado, Sérgio Oliveira aproveitou a bola e cruzou para Fábio Vieira abrir o placar, aos 11 minutos. O Olympiacos chegou perto de empatar a partida no fim da etapa inicial, mas o zagueiro Mbemba salvou os donos da casa.

QUEM NÃO FAZ LEVANa volta do intervalo, os visitantes passaram a controlar a posse de bola e ensaiaram uma reação. Comandada por Valbuena, a equipe grega criou chances, mas parou no goleiro Marchesín. Após substituições, o Porto se recuperou, equilibrou as ações e matou a partida aos 40 minutos. Marega cruzou e Sérgio Oliveira marcou de cabeça para definir a vitória portuguesa.