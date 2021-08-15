Porto bate o Famalicão fora de casa e mantém sequência no Português

O Famalicão, neste domingo, recebeu o Porto pela segunda rodada do Campeonato Português em sua casa, o Estadio Municipal, em Vila Nova de Famalicão. O confronto terminou com vitória do Porto por 2 a 1, com dois gols de Toni Martínez, enquanto o Famalicão descontou com Riccieli.
Veja a tabela do PortuguêsABRIU O PLACARNo início da partida deste domingo, o Porto foi a equipe que soube administrar melhor o ataque. Os visitantes foram ao campo ofensivo para pressionar, sendo eficazes aos 13 minutos de jogo, quando Taremi deu a assistência para o gol de Toni Martínez.
AMPLIOUEnquanto o primeiro gol do Porto saiu no início do confronto, o segundo sairia apenas no final da primeira etapa. O ataque dos 'Dragões' seguiu sólido e, aos 43 minutos, o brasileiro Otávio achou Toni Martínez, que marcou mais um gol para os visitantes.
DIMINUIUAo voltar do intervalo com a desvantagem de dois gols, o Famalicão foi atrás do empate ou até mesmo da virada. No início do segundo tempo, a equipe da casa foi ao ataque, e conseguiu marcar aos 11 minutos com o brasileiro Riccieli após assistência de Diogo Figueras.
JOGO MORNOApós o gol do Famalicão, a partida tornou-se bastante morna, e sem grandes chances por parte das duas equipes portuguesas. O time da casa pouco atacou, enquanto o Porto foi ao ataque, mas falhou na criação e conclusão de oportunidades.
SEQUÊNCIAO Famalicão enfrenta o Arouca às 15h (de Brasília) de sexta-feira. O Porto, por sua vez, enfrenta o Marítimo às 14h (de Brasília) de domingo.