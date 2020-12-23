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futebol

Porto bate o Benfica e é campeão da Supertaça de Portugal

Time de Sérgio Conceição domina a equipe de Jorge Jesus e conquista o troféu da Supertaça de Portugal. Dragões marcam um gol em cada tempo e levam a taça pela 22ª vez na história...
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Publicado em 

23 dez 2020 às 19:55

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:55

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O Porto é o grande campeão português. Nesta quarta-feira, o time do Dragão bateu o Benfica por 2 a 0 e conquistou o título da Supetaça de Portugal. Os gols foram marcados por Sérgio Oliveira, em cobrança de pênalti, e Luis Díaz, este já nos minutos finais.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsO primeiro tempo foi bem equilibrado e o Porto foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 com gol de pênalti de Sérgio Oliveira. Aos 24 minutos, Taremi foi derrubado pelo goleiro Vlachodimos dentro da área e, com o auxílio do VAR, a penalidade foi confirmada. Na batida, bola para um lado e goleiro para o outro.
No segundo tempo, mesmo com a vantagem no placar, o Porto dominou as ações e foi melhor na etapa. Nos acréscimos, em rápida jogada após roubada de bola, Jesús Corona serviu Luis Díaz, que bateu forte na saída do goleiro para definir o título para o Porto.
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Na sequência da temporada, o Porto encara o Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português. O jogo acontece no domingo, às 18h (de Brasília), fora de casa. No mesmo dia, mas às 15h, o Benfica recebe o Portimonense no Estádio da Luz.

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