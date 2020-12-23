Porto bate o Benfica e é campeão da Supertaça de Portugal

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

O Porto é o grande campeão português. Nesta quarta-feira, o time do Dragão bateu o Benfica por 2 a 0 e conquistou o título da Supetaça de Portugal. Os gols foram marcados por Sérgio Oliveira, em cobrança de pênalti, e Luis Díaz, este já nos minutos finais.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsO primeiro tempo foi bem equilibrado e o Porto foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 com gol de pênalti de Sérgio Oliveira. Aos 24 minutos, Taremi foi derrubado pelo goleiro Vlachodimos dentro da área e, com o auxílio do VAR, a penalidade foi confirmada. Na batida, bola para um lado e goleiro para o outro.

No segundo tempo, mesmo com a vantagem no placar, o Porto dominou as ações e foi melhor na etapa. Nos acréscimos, em rápida jogada após roubada de bola, Jesús Corona serviu Luis Díaz, que bateu forte na saída do goleiro para definir o título para o Porto.

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