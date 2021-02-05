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Porto atualiza estado de saúde de Nanu: 'Concussão cerebral'

Lateral-direito do Porto se envolveu em lance assustador com goleiro do Belenenses e bateu a cabeça duas vezes...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 09:54

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 09:54

Crédito: Divulgação/Twitter Porto
O Porto atualizou o estado de saúde do lateral-direito Nanu, que se machucou no empate dos Dragões diante do Belenenses. Segundo o clube do norte de Portugal, o jogador teve uma concussão cerebral e traumatismo vertebro-medular com perda de conhecimento. Ele continuará em observação no Hospital de São Francisco Xavier, que fica situado na freguesia de Belém, na zona do Restelo, em Lisboa.+ Confira a tabela do Campeonato Português+ Pepe fala sobre lance de NanuO lance em questão aconteceu na reta final da partida. Nanu bateu a cabeça duas vezes em dividida com o goleiro Stanislav Kritsyuk: a primeira na disputa pela bola no alto; e a segunda na aterrisagem. O jogo ficou paralisado e lateral português foi retirado do local de ambulância."Nanu teve uma concussão cerebral e traumatismo vertebro-medular com perca de conhecimento. Neste momento está estável, consciente e já está orientado no tempo e no espaço. Os exames realizados no Hospital S. Francisco Xavier não revelaram alterações de gravidade clínica. Continuará em observação no hospital." - disse o Porto em nota.

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