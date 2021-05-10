Porto aplica goleada no Farense pelo Português e segue com chances de título

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Nesta segunda-feira, o Porto recebeu o Farense no Estádio do Dragão, em Porto, pela 32ª rodada do Campeonato Português. A equipe da casa goleou por 5 a 1, e marcou com Taremi (duas vezes), Toni Martínez, Luis Díaz e João Mário, enquanto os visitantes descontaram com Licá.

Sporting e Porto seguem na briga pelo título português: veja a tabelaTRÊS É DEMAISApenas na primeira etapa da partida desta segunda-feira, o Porto tratou de garantir o resultado. Em 20 minutos, a equipe da casa marcou três vezes, primeiro em cobrança de pênalti de Taremi, e depois, com duas assistências do autor do primeiro gol, pode ampliar com Toni Martínez e Luis Díaz.

EXPULSÃOOs três gols sofridos pela equipe do Farense em apenas 20 minutos de confronto complicaram a situação dos visitantes. O time, que finalizou apenas uma vez no primeiro tempo, ainda contou com a expulsão do atacante Bilel Aouacheria aos 30 minutos de jogo.

CHOCOLATENa segunda etapa, o Porto tratou de realmente aplicar uma goleada enorme, ampliando o placar primeiro com Mehdi Taremi aos 14 minutos em assistência do brasileiro Otávio. Depois, aos 39 minutos, o time da casa marcou com João Mário, em lance com assistência do goleiro Marchesín.

DIMINUIUDurante toda a partida, o Farense falhou em se defender e atacar o time do Porto, mas conseguiu, perto do final do confronto, marcar ao menos um gol. Aos 44 minutos, uma falha de Marchesín permitiu que Licá colocasse a bola por baixo das pernas do goleiro argentino, marcando o único dos visitantes.