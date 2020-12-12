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futebol

Porto anuncia a renovação de contrato do meia Sergio Oliveira

Dragões estendem o vínculo do jogador de 27 anos por mais cinco temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 10:03

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 10:03

Crédito: Reprodução / Twitter
O Porto anunciou, na manhã deste sábado, que a renovação de contrato do meia Sergio Oliveira. O jogador estendeu seu vínculo com os Dragões por mais cinco temporadas. O clube desatacou que o atleta é um dos líderes da equipe.
- É um orgulho imenso. É um prestígio representar um clube desta dimensão. Sinto uma felicidade imensa por prolongar o meu vínculo com o Porto. Estou neste clube há 19 anos e estendi por mais alguns. É um motivo de grande orgulho para mim - disse o jogador.Na temporada atual, Sergio Oliveira já soma sete gols e três assistências pelo Porto. Nos Dragões, o meia já conquistou dois título portugueses, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

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