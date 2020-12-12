Porto anuncia a renovação de contrato do meia Sergio Oliveira

O Porto anunciou, na manhã deste sábado, que a renovação de contrato do meia Sergio Oliveira. O jogador estendeu seu vínculo com os Dragões por mais cinco temporadas. O clube desatacou que o atleta é um dos líderes da equipe.

- É um orgulho imenso. É um prestígio representar um clube desta dimensão. Sinto uma felicidade imensa por prolongar o meu vínculo com o Porto. Estou neste clube há 19 anos e estendi por mais alguns. É um motivo de grande orgulho para mim - disse o jogador.Na temporada atual, Sergio Oliveira já soma sete gols e três assistências pelo Porto. Nos Dragões, o meia já conquistou dois título portugueses, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.