Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Porto anuncia a contratação de Pepê, do Grêmio, por R$ 98 milhões

Atacante assinará contrato até junho de 2026, mas ficará no clube gaúcho até a metade de 2021. Multa rescisória do jogador será de 70 milhões de euros (R$ 458 milhões)...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2021 às 15:25
Crédito: Lucas Uebel / Grêmio
O Porto chegou a um acordo com o Grêmio pela transferência do atacante Pepê, de 23 anos, que será jogador da equipe portuguesa a partir de julho, no início da próxima temporada. Os dois clubes confirmaram a negociação em seus respectivos sites.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsPepê assinará um contrato de cinco anos, com validade de até junho de 2026, e os atuais campeões portugueses pagarão 15 milhões de euros (R$ 98 milhões) pela transferência. Deste valor, 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) ficará com o Grêmio, enquanto o restante será repassado ao Foz do Iguaçu.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
A multa rescisória do atleta será de 70 milhões de euros (R$ 458 milhões), de acordo com o Porto, e o Grêmio, como informou em seu site, terá direito a um bônus de 12,5% em uma eventual transação. Ou seja, caso o clube português venda Pepê por um valor acima do que desembolsou para comprá-lo, o Tricolor será beneficiado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados