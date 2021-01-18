Porto acusa Sporting de 'atentado à saúde pública' em comunicado

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Em comunicado publicado nesta segunda-feira, o Porto acusou o Sporting de arriscar um atentado à saúde pública. Os portistas se baseiam nos testes dos jogadores Nuno Mendes e Sporar, que obtiveram falso positivo, e mesmo assim não estão em isolamento. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira pela Taça da Liga, e o Porto ameaça "repensar a sua participação".

Quem vai levar o título português? Veja a tabelaO Porto questiona também o posicionamento do presidente do Sporting, o médico Frederico Varandas. O clube se mostra indignado, visto que os jogadores com falso positivo estão relacionados para o confronto pela Taça da Liga, o que não segue o protocolo de isolamento. A palavra crime é citada no comunicado