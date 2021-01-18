Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Porto acusa Sporting de 'atentado à saúde pública' em comunicado

Acusação foi feita no site oficial do Porto; equipe reclama de testes e utiliza palavra "crime" para acusar o rival...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2021 às 18:53

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 18:53

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Em comunicado publicado nesta segunda-feira, o Porto acusou o Sporting de arriscar um atentado à saúde pública. Os portistas se baseiam nos testes dos jogadores Nuno Mendes e Sporar, que obtiveram falso positivo, e mesmo assim não estão em isolamento. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira pela Taça da Liga, e o Porto ameaça "repensar a sua participação".
Quem vai levar o título português? Veja a tabelaO Porto questiona também o posicionamento do presidente do Sporting, o médico Frederico Varandas. O clube se mostra indignado, visto que os jogadores com falso positivo estão relacionados para o confronto pela Taça da Liga, o que não segue o protocolo de isolamento. A palavra crime é citada no comunicado
Para a partida contra o Sporting, que segue marcada para esta terça-feira, às 16:45h (de Brasília), o Porto não poderá contar com os jogadores Evanílson, Luis Díaz e Sérgio Oliveira, além do técnico Sérgio Conceição, visto que os quatro testaram positivo para Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados