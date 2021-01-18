Porto acusa Sporting de 'atentado à saúde pública' em comunicado

Em comunicado publicado nesta segunda-feira, o Porto acusou o Sporting de arriscar um atentado à saúde pública. Os portistas se baseiam nos testes dos jogadores Nuno Mendes e Sporar, que obtiveram falso positivo, e mesmo assim não estão em isolamento. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira pela Taça da Liga, e o Porto ameaça "repensar a sua participação".
Quem vai levar o título português? Veja a tabelaO Porto questiona também o posicionamento do presidente do Sporting, o médico Frederico Varandas. O clube se mostra indignado, visto que os jogadores com falso positivo estão relacionados para o confronto pela Taça da Liga, o que não segue o protocolo de isolamento. A palavra crime é citada no comunicado
Para a partida contra o Sporting, que segue marcada para esta terça-feira, às 16:45h (de Brasília), o Porto não poderá contar com os jogadores Evanílson, Luis Díaz e Sérgio Oliveira, além do técnico Sérgio Conceição, visto que os quatro testaram positivo para Covid-19.