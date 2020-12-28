Portaluppi valoriza vitória dos reservas do Grêmio

O Grêmio fechou o último jogo do ano no Brasileirão com vitória. Dentro de casa e com um time repleto de reservas, o Tricolor bateu o Atlético-GO por 2 a 1.

‘Vitória importante porque estamos brigando pela parte de cima da tabela. Era importante para continuar no pelotão da frente. Equipe se comportou até bem pela quantidade de jogadores que colocamos em campo, alguns voltando de lesão, sem jogar há bastante tempo. Importante a pegada, taticamente procuraram fazer o que eu pedi. Uma equipe que não joga junto há muito tempo, o entrosamento é difícil’, destacou Renato.