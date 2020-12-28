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futebol

Portaluppi valoriza vitória dos reservas do Grêmio

De olho na Copa do Brasil, o comandante deixou seus principais jogadores fora de combate diante do Atlético-GO...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 00:24

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 00:24
Crédito: Ricardo Rímoli/Agência Lancepress!
O Grêmio fechou o último jogo do ano no Brasileirão com vitória. Dentro de casa e com um time repleto de reservas, o Tricolor bateu o Atlético-GO por 2 a 1.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Nos vestiários, o técnico Renato Gaúcho não escondeu a sua satisfação e valorizou o resultado obtido.
‘Vitória importante porque estamos brigando pela parte de cima da tabela. Era importante para continuar no pelotão da frente. Equipe se comportou até bem pela quantidade de jogadores que colocamos em campo, alguns voltando de lesão, sem jogar há bastante tempo. Importante a pegada, taticamente procuraram fazer o que eu pedi. Uma equipe que não joga junto há muito tempo, o entrosamento é difícil’, destacou Renato.
Com o triunfo, o Grêmio encerra o ano de 2020 na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos.

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