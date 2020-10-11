Portaluppi sobre derrota na Vila Belmiro: 'Cometemos erros infantis'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Na tarde deste domingo, o Grêmio foi até a Vila Belmiro e acabou superado pelo Santos por 2 a 1. O resultado impediu que o Tricolor subisse na classificação e aumenta a cobrança em cima do elenco.Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho lamentou mais um revés e citou erros defensivos que custaram o resultado na Baixada Santista.

‘Cometemos erros infantis que proporcionaram a derrota. É um papo que já tive e vou continuar tendo com o meu grupo entre quatro paredes. Não começamos bem e conseguimos chegar ao empate, estávamos melhor no momento mais infelizmente tomamos um gol de pênalti novamente’, disse o treinador.