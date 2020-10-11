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futebol

Portaluppi sobre derrota na Vila Belmiro: 'Cometemos erros infantis'

Treinador voltou a ligar o sinal de alerta para os erros que o Tricolor comete na defesa...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 19:45

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 19:45
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na tarde deste domingo, o Grêmio foi até a Vila Belmiro e acabou superado pelo Santos por 2 a 1. O resultado impediu que o Tricolor subisse na classificação e aumenta a cobrança em cima do elenco.Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho lamentou mais um revés e citou erros defensivos que custaram o resultado na Baixada Santista.
‘Cometemos erros infantis que proporcionaram a derrota. É um papo que já tive e vou continuar tendo com o meu grupo entre quatro paredes. Não começamos bem e conseguimos chegar ao empate, estávamos melhor no momento mais infelizmente tomamos um gol de pênalti novamente’, disse o treinador.
Na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Botafogo.

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