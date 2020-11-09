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futebol

Portaluppi revela a vontade de ser campeão do Brasileirão

Treinador não conteve a alegria após a vitória e mostrou sede de título pelo Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 00:44

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 00:44

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após uma classificação apertada na Copa do Brasil, o Grêmio voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro e derrotou o Fluminense no Maracanã, resultado que eleva a moral do Tricolor.Nos vestiários, o técnico Renato Gaúcho não conteve a sua alegria pela vitória e revelou que tem muita vontade para ganhar o Brasileirão.
‘Eu tenho total confiança no meu grupo. Não vou falar que decolamos ou não, temos todo o segundo turno ainda pela frente. Mas estamos perto do líder do campeonato e com um jogo a menos. Eu sou louco para ganhar o Brasileiro, os jogadores, a diretoria, todos somos’, explicou.
Apesar do ânimo de Portaluppi, o Grêmio aparece na 8ª colocação, com 30 pontos, seis a menos que o líder Internacional.

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