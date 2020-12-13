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Portaluppi gosta da atuação do Grêmio, mas lamenta empate com lanterna

Mesmo sem as principais peças, o comandante do Tricolor esperava que o seu time saísse de campo com a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 13:58

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 13:58

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Em meio a disputa das quartas de final da Libertadores, o Grêmio foi até a Serrinha para encarar o Goiás e sem algumas peças importantes, o Tricolor saiu de campo com um empate.Na coletiva de imprensa, Renato Portaluppi aprovou a postura do time na etapa inicial, mas lamentou não sair de campo com a vitória.
‘A gente criou bastante oportunidades, tivemos as chances de fazer o gol, principalmente no primeiro tempo, mas faltou tranquilidade na hora do último passe. Havia falado para eles que tínhamos que trabalhar no psicológico do Goiás, que está em situação difícil. Gostei da equipe, criou, teve bastante posse de bola. Não conseguimos nosso objetivo, mas um ponto está bom’, afirmou.
Com o empate sem gols fora de casa, o Tricolor fica na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos.

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