Portaluppi gosta da atuação do Grêmio, mas lamenta empate com lanterna

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Em meio a disputa das quartas de final da Libertadores, o Grêmio foi até a Serrinha para encarar o Goiás e sem algumas peças importantes, o Tricolor saiu de campo com um empate.Na coletiva de imprensa, Renato Portaluppi aprovou a postura do time na etapa inicial, mas lamentou não sair de campo com a vitória.

‘A gente criou bastante oportunidades, tivemos as chances de fazer o gol, principalmente no primeiro tempo, mas faltou tranquilidade na hora do último passe. Havia falado para eles que tínhamos que trabalhar no psicológico do Goiás, que está em situação difícil. Gostei da equipe, criou, teve bastante posse de bola. Não conseguimos nosso objetivo, mas um ponto está bom’, afirmou.