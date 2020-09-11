Portaluppi exalta a volta da confiança com a vitória

Na noite desta quinta-feira, o Grêmio foi até Salvador e levou a melhor diante do Bahia, em Pituaçu. O resultado tirou o Tricolor da zona de rebaixamento e deu um respiro ao elenco.Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho fez questão de comemorar a retomada da confiança do elenco com o triunfo.
‘Sabíamos que ia ser uma partida difícil. O grupo se comportou muito bem. É importante para retomar a confiança’, frisou.
Após nove rodadas, o Tricolor está na 10ª colocação, com 11 pontos. Na próxima rodada, o time recebe o Fortaleza, na Arena.