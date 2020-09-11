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futebol

Portaluppi exalta a volta da confiança com a vitória

Tricolor foi até Salvador e conseguiu vencer o Bahia para amenizar a crise dentro do clube...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 23:44

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 23:44
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na noite desta quinta-feira, o Grêmio foi até Salvador e levou a melhor diante do Bahia, em Pituaçu. O resultado tirou o Tricolor da zona de rebaixamento e deu um respiro ao elenco.Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho fez questão de comemorar a retomada da confiança do elenco com o triunfo.
‘Sabíamos que ia ser uma partida difícil. O grupo se comportou muito bem. É importante para retomar a confiança’, frisou.
Após nove rodadas, o Tricolor está na 10ª colocação, com 11 pontos. Na próxima rodada, o time recebe o Fortaleza, na Arena.

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