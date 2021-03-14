Portaluppi exalta a atuação dos meninos do Grêmio

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O fim de semana termina de maneira feliz para o torcedor do Grêmio. Diante do Esportivo, o Tricolor mostrou um futebol consistente e venceu por 2 a 0.

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Feliz com o desempenho dos atletas jovens, Portaluppi não poupou as palavras e exaltou a atuação.

‘Elogiei todos eles já no vestiário, são os garotos que vão nos ajudar. Você falando do Léo Chú e Brenno, mas os garotos todos foram muitos bem. É o que queremos, procuramos passar confiança, falei antes de entrar para jogarem soltos, sem medo de errar. Disse que se errar, a culpa é minha. Passei a confiança e estão enchendo os olhos, isso é importante porque um clube grande precisa desse ar, respirar com os garotos a base’, declarou na coletiva.

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