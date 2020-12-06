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futebol

Portaluppi dispara: 'O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil'

Treinador não conteve a sua alegria após a goleada do Tricolor em cima do Vasco da Gama...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 19:43

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 19:43

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A goleada do Grêmio em cima do Vasco encheu o peito de Renato Portaluppi de alegria. Com um futebol intenso e sem dar chances ao adversário, o Tricolor carimbou uma vaga entre os quatro melhores do Brasileirão.Sem esconder a empolgação com o resultado, o treinador cravou que o seu time joga o melhor futebol do país.
‘Eu respeito todas as opiniões, mas o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. No momento, o melhor é o do Grêmio. É o que tenho visto. Vínhamos conseguindo alguns pontos importantes (no Brasileiro) e nos mantivemos no meio da tabela, pois tinha muitos jogadores no departamento médico. Quando eles voltaram, sabia que o time ia jogar bem. É o que tem acontecido e não é surpresa, pois conheço esse grupo melhor do que ninguém’, declarou.
Agora, o Grêmio de Portaluppi deixa o Brasileirão de lado e volta a pensar na Libertadores. Na quarta-feira, o Tricolor abre a série das quartas de final contra o Santos.
Calendário
O Grêmio só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 14 de dezembro, quando visita o Goiás, na Serrinha.

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