Portaluppi cogita reaproveitar André no time do Grêmio

Se André era carta fora do baralho dentro do Grêmio, o seu destino dentro do clube pode mudar. Em conversa com a imprensa, o técnico Renato Gaúcho admitiu que, caso o atleta permaneça no Tricolor, ele será utilizado.‘Ele, o empresário dele, junto da diretoria estão costurando as coisas e conversando. Estou esperando o desfecho para saber o que vai acontecer. Respeito a hierarquia do clube. Se ele sair, temos que ir atrás de outro atacante. E se ele ficar, vamos aproveitar. É jogador do Grêmio. Não é interessante nem pra ele, nem pro Grêmio, ele ficar só treinando’, explicou.