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futebol

Portaluppi cogita reaproveitar André no time do Grêmio

Atacante não acertou a sua saída do Tricolor e deve ganhar nova oportunidade com o treinador...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 18:04
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Se André era carta fora do baralho dentro do Grêmio, o seu destino dentro do clube pode mudar. Em conversa com a imprensa, o técnico Renato Gaúcho admitiu que, caso o atleta permaneça no Tricolor, ele será utilizado.‘Ele, o empresário dele, junto da diretoria estão costurando as coisas e conversando. Estou esperando o desfecho para saber o que vai acontecer. Respeito a hierarquia do clube. Se ele sair, temos que ir atrás de outro atacante. E se ele ficar, vamos aproveitar. É jogador do Grêmio. Não é interessante nem pra ele, nem pro Grêmio, ele ficar só treinando’, explicou.
Um dos motivos para manter o jogador é o acúmulo de partidas no calendário. Neste segundo semestre, além do Brasileiro, que começa na próxima semana, o Tricolor terá a Copa do Brasil e Libertadores.
Luciano
Um dos fatores que pode ter ligado o sinal de alerta em Portaluppi foi o baixo desempenho de Luciano. O atacante teve a sua chance no duelo contra o Novo Hamburgo e a atuação acabou decepcionando.

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