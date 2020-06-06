Portal revela proposta que Real Madrid deve fazer por Camavinga

Crédito: Camavinga é um dos principais desejos do Real Madrid nesta janela de transferências (AFP

O Real Madrid tem uma oferta preparada em torno de 50 milhões de euros (R$ 281 milhões) fixos, além de outros 10 milhões de euros (R$ 56 milhões) em bônus para tentar a contratação de Eduardo Camavinga, de acordo com o portal “Le10Sport”. No entanto, o total está longe dos 75 milhões de euros (R$ 421 milhões) pedidos pelo Rennes.

O jovem meio-campista de 17 anos é um dos principais alvos da equipe merengue para a próxima temporada. O atleta é visto como um possível substituto para Casemiro e um atleta com grande potencial técnico para construir uma história duradoura no clube ao lado de outros recém-chegados que podem ser o futuro do time, como Reinier, Rodrygo e Vinícius Júnior.