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futebol

Portal revela proposta que Real Madrid deve fazer por Camavinga

Valor dos merengues não chegaria no pedido pelo Rennes pela jovem revelação da equipe. Clube espanhol vê atleta com potencial para substituir Casemiro no futuro do time...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jun 2020 às 12:52

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 12:52

Crédito: Camavinga é um dos principais desejos do Real Madrid nesta janela de transferências (AFP
O Real Madrid tem uma oferta preparada em torno de 50 milhões de euros (R$ 281 milhões) fixos, além de outros 10 milhões de euros (R$ 56 milhões) em bônus para tentar a contratação de Eduardo Camavinga, de acordo com o portal “Le10Sport”. No entanto, o total está longe dos 75 milhões de euros (R$ 421 milhões) pedidos pelo Rennes.
O jovem meio-campista de 17 anos é um dos principais alvos da equipe merengue para a próxima temporada. O atleta é visto como um possível substituto para Casemiro e um atleta com grande potencial técnico para construir uma história duradoura no clube ao lado de outros recém-chegados que podem ser o futuro do time, como Reinier, Rodrygo e Vinícius Júnior.
A imprensa francesa também divulgou que o Paris Saint-Germain é outro clube interessado no jogador, mas que a prioridade seria a contratação de Milinkovic-Savic, da Lazio. O futuro de Camavinga, que tem contrato até 2022, segue indefinido e o jovem tem a oportunidade de jogar uma Liga dos Campeões pelo Rennes na próxima temporada.E MAIS:Lautaro Martínez faz acordo com técnico Antonio Conte, diz jornalSuárez recebe alta médica após cinco meses parado por lesão no joelhoTolói acredita que Atalanta pode melhorar de rendimento na voltaChelsea pagará multa de Timo Werner nos próximos dias E MAIS:

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