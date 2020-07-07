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Portal informa que Lazio colocará o meia Milinkovic-Savic à venda

Jogador da Sérvia pode deixar o clube da capital italiana por R$ 420 milhões. Manchester United e Paris Saint-Germain despontam como favotitos...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 21:53

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:53

Crédito: Divulgação
Um dos grandes destaques da Lazio nos últimos tempos, o meia Sergej Milinkovic-Savic pode deixar o clube na próxima temporada. De acordo com informações do "Calciomercato", o presidente da equipe italiana, Claudio Lotito, colocará o jogador na lista de transferências.
O site diz que a Lazio só aceitará liberar o sérvio mediante o pagamento de 70 milhões de euros (R$ 420 milhões), e que, por conta deste valor, Juventus e Milan, que teriam interesse no atleta, estariam fora da jogada por não terem condições.
Ainda segundo o portal, os principais interessados no jogador seriam o Paris Saint-Germain, já que o diretor Leonardo é um entusiasta do seu futebol, e o Manchester United, especialmente numa possível saída do meia francês Pogba.

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