Portal informa que Lazio colocará o meia Milinkovic-Savic à venda

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Um dos grandes destaques da Lazio nos últimos tempos, o meia Sergej Milinkovic-Savic pode deixar o clube na próxima temporada. De acordo com informações do "Calciomercato", o presidente da equipe italiana, Claudio Lotito, colocará o jogador na lista de transferências.

O site diz que a Lazio só aceitará liberar o sérvio mediante o pagamento de 70 milhões de euros (R$ 420 milhões), e que, por conta deste valor, Juventus e Milan, que teriam interesse no atleta, estariam fora da jogada por não terem condições.