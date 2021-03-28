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futebol

Portal indica qual será o salário de Rafinha no Grêmio

Lateral-direito que esteve perto de retornar ao Flamengo se adequou a realidade do Tricolor para assinar vínculo até o fim de 2021...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 12:21

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 12:21
Crédito: Jogador de 35 anos de idade está acertado para voltar ao Brasil (AFP
Vencimentos mensais na casa dos R$ 400 mil mensais com o acréscimo de luvas que serão pagas até o fim do ano. Esses foram os termos da negociação para que o lateral-direito Rafinha acertasse seu retorno ao Grêmio de acordo com o portal 'Goal'.>Classificação do Campeonato Gaúcho​Ainda de acordo com o que foi publicado, um dos elementos diferenciais nos termos da proposta que teria sido aceita por Rafinha da que foi oferecida pelo Flamengo, o Tricolor apontou que pagará as luvas ainda em 2021. No caso do clube carioca, a ideia era de arcar com essa quantia somente em 2022.
Com a oficialização da chegada do lateral de 35 anos de idade, o Grêmio integra mais uma peça no setor onde tem, no momento, Victor Ferraz, Vanderson e Leo Gomes. Entretanto, a ideia nos bastidores do clube de Porto Alegre é de que Victor é nome considerado como disponível para procurar outra equipe.
Nesse domingo (28) e em meio a expectativa pela confirmação de Rafinha, o Imortal jogará pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho diante do Pelotas, às 21h (de Brasília), na Arena.

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