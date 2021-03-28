Portal indica qual será o salário de Rafinha no Grêmio

Vencimentos mensais na casa dos R$ 400 mil mensais com o acréscimo de luvas que serão pagas até o fim do ano. Esses foram os termos da negociação para que o lateral-direito Rafinha acertasse seu retorno ao Grêmio de acordo com o portal 'Goal'.>Classificação do Campeonato Gaúcho​Ainda de acordo com o que foi publicado, um dos elementos diferenciais nos termos da proposta que teria sido aceita por Rafinha da que foi oferecida pelo Flamengo, o Tricolor apontou que pagará as luvas ainda em 2021. No caso do clube carioca, a ideia era de arcar com essa quantia somente em 2022.